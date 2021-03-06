محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يفتتحان عددا من المشروعات الخدمية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور قيادات المحافظة، وعدد من رجال الاتصالات فى مصر، مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسى، ومكتب بريد الزواوى، وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار خطة تطوير البريد الذى يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين؛ مشيرا إلى أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور، وهى تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون، لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه تم تطوير 1600 مكتب ، ومن المقرر تطوير 1500 مكتب بريد أخرى خلال هذا العام للوصول إلى 3100 مكتب بريد مطور مع نهاية العام الحالى، كما تتضمن خطة التطوير التوسع فى شبكة مكاتب البريد فى كافة أنحاء الجمهورية؛ وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين على النحو الذى يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية.

وخلال الزيارة حرص المحافظ والوزير على الاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى وجودة الخدمات التى يقدمها البريد المصري، كما حرصا على التحدث إلى العاملين بالمركزين؛ وأثنى المحافظ والوزير على مجهوداتهم وطالبهم بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة، لمواجهة الجائحة، حرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد، كما طالبا العاملين ببذل أقصى الجهود للتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسي" ومكتب بريد "الزواوي" يأتى فى إطار خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البريد المصرى حالياً، بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة؛ موضحًا أن الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء.

جدير بالذكر أن مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسى" الذى تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من 250 ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين وهو مزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة، بينما يخدم مكتب بريد "الزواوي" أكثر من 100 ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، ، للاطمئنان على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، ووجه الوزير خلال الزيارة بسرعة استكمال مشروعى الـ FTTH اللذان يتم تنفيذهما حاليًا فى المحافظة، من أجل رفع مستوى كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ويتم حالياً خدمة محافظة كفر الشيخ من خلال عشرة سنترالات رئيسية و 92 سنترال فرعي، ونحو 43 مركز مبيعات للمصرية للاتصالات منهم 19 مركزًا مطورًا، تقدم جميع خدمات المصرية للاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والمحمول والإنترنت فائق السرعة والدعم الفني.

كما تفقد المحافظ ووزير الاتصالات، مدرسة التربية الفكرية بمحافظة كفر الشيخ والتى سبق أن أتاحت الوزارة بها بعض البرامج التكنولوجية، ودعمت تطويرها خصيصا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقات الفكرية، ورفع قدراتهم الإدراكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلى وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب.



خلال جولة المحافظ ووزير الاتصالات



محافظ كفر الشيخ والوزير بالمدرسة الفكرية



محافظ كفر الشيخ والوزير يفتتحان بريد كفر الشيخ الرئيسي