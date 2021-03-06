محافظ دمياط تتابع إجراءات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مركز القلب والجهاز الهضمي بمدينة دمياط المخصص لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، رافقها خلالها الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والدكتور هيثم المشد مدير مرفق الإسعاف، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

و تفقدت "المحافظ"، المركز للإطمئنان على جاهزية المكانين المخصصين لحفظ وتلقى الطعوم و غرف المتابعة، حيث تابعت إجراءات تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفونى أو إرسال رسائل نصية، كما حرصت على التواصل معهم للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

و أوضحت "محافظ دمياط"، حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضه للإصابة، لافتة إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتى بدأت الخميس الماضي ، حيث دعت "الدكتورة منال عوض" المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال اللينك التالى.. http://www.egcovac.mohp.gov.e، وذلك للبدء في إتخاذ إجراءات تلقى اللقاح، منوهة الى أن المركز يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً بما فيها ايام العطلات.

وخلال الزيارة تفقدت "الدكتورة منال عوض "، مركز القلب والجهاز الهضمي باقسامه المختلفة من غرف عمليات وعناية مركزة وغرف المرضى، إذ يُعد من أكبر المراكز على مستوى الدلتا فى تخصص القلب والجهاز الهضمي ، حيث يجرى عمليات قسطرة وقلب مفتوح بطاقة كاملة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وعلى جانب آخر شهدت "محافظ دمياط"، استلام المحافظة سيارتين للإسعاف ضمن 8 سيارات جديدة مجهزة بأعلى الإمكانيات وأنظمة العناية المركزة، ليصبحوا إضافة جديدة لاسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة، الذى يضم 81 سيارة بإجمالى 17 جهاز تنفس صناعي، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم ذلك المرفق باعتباره ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.