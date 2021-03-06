محافظ بورسعيد يتابع منظومة العمل بالديوان العام ويستعرض تطبيق التحول الرقمى

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة سير العمل بإدارات الديوان العام بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومديرى الإدارات.

واستعرض المحافظ مع الحضور تطورات العمل وناقش عددا من الملفات بالعمل الإدارى داخل المحافظة، مؤكدا أن هناك تطورا مستمرا بمنظومة العمل بالديوان العام وخاصة بعد تطبيق التحول الرقمى واستحداث عدد من الإدارات المميكنة، والذى أدى للدقة وسرعة إنجاز العمل خاصة فى الإدارات ذات التعامل المباشر مع المواطنين.

وأكد المحافظ، أهمية الاستعانة بالشباب فى العمل الإدارى والذى كان من الخطوات الأساسية نحو التطوير المؤسسى والحكومى الذى تستهدفه المحافظة.