محافظ البحيرة ينفى وجود أزمة مع المحامين: أكن لهم كل التقدير والاحترام

البحيرة - ناصر جودة

نفى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود بوادر أزمة مع المحامين، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لجميع المحامين بكافة أطيافهم، وعلى رأسهم رجائى عطية نقيب المحامين وعبد المنعم عودة نقيب محامى شمال البحيرة وعلاء النحاس نقيب محامى جنوب البحيرة وكافة أعضاء النقابة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القضاء العادل والشامخ.

وأوضح محافظ البحيرة فى بيان إعلامى، أن المحامين هم فرسان الكلمة وصوت الحق ونصير المظلومين، مؤكدا دورهم الهام فى إرساء العدل لتترفع معها مهنة المحاماة لتكون رسالة جليلة على طريق الحق والحرية وتحقيق العدالة.

وأشار محافظ البحيرة إلى الدور الوطنى الكبير والعطاء المستمر لمحامى مصر الشرفاء عبر التاريخ وهو ما ظهر جليا خلال ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن محافظة البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والنمو بمشروعات عملاقة تتحقق يوما بعد يوم فى ظل قيادة حكيمة وخلفها شعب واع ومستنير وأننا نعمل جميعا لهدف واحد هو الحرص على تحقيق الاستقرار والأمن والحياة الكريمة للمواطنين.