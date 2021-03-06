اليوم السابع
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محافظة الجيزة تبدأ إصلاح كسر بماسورة مياه فى العمرانية

السبت، 06 مارس 2021 02:47 م
محافظة الجيزة تبدأ إصلاح كسر بماسورة مياه فى العمرانية كسر بماسورة مياه بالعمرانية ومحافظة الجيزة تبدأ إصلاحها
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة، بلاغا بحدوث كسر في ماسورة مياه خط 150 مم بشارع الأمل في حى العمرانية، مؤكدة أن الكسر ليس بخط الغاز. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وحى العمرانية، بسرعة إصلاح الكسر الذى حدث بالماسورة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع المتابعة الدورية وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال. 

كما وجه المحافظ بسرعة سحب المياه من شارع الأمل والشوارع المجاورة من شارع مستشفى الصدر المتأثرة بتسرب المياه نتيجة الكسر.

وقالت محافظة الجيزة فى بيان لها إنها رصدت ما نشر بعدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن حدوث هبوط أرضى بشارع الأمل بحى العمرانية نتيجة كسر بخط غاز بالمنطقة المشار اليها، وهو ما نفته المحافظة حيث أهابت بضرورة تحرى الدقة فيما ينشر لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين انطلاقا من التعاون المثمر ببن المحافظة وكافة الجهات الاعلامية لما فيه توضيح الحقائق للمواطنين.

 


الجيزة

العمرانية

محافظة الجيزة

كسر ماسورة مياه

مياه الشرب

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