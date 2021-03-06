اليوم السابع
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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى والبرهان بحثا تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية

السبت، 06 مارس 2021 01:03 م
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى والبرهان بحثا تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف.

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السودان

زيارة السيسي للسودان

الخرطوم

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