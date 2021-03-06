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ما حقيقة وجود كائنات فضائية وهل نحن وحدنا بالكون؟.. رئيس معهد الفلك يرد

السبت، 06 مارس 2021 03:07 ص
ما حقيقة وجود كائنات فضائية وهل نحن وحدنا بالكون؟.. رئيس معهد الفلك يرد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الدليل القاطع من خلال برامج الفضاء التى تعمل عليها جميع وكالات الفضاء يؤكد عدم وجود كائنات فضائية حتى هذه اللحظة.
 
وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد خطورة من اقتراب كويكبات أو أجرام، فكل منها له مدار وتجرى دراستها بعناية ولها كتالوجات خاصة، وهناك من يستغل ذلك لإثارة الشائعات.
 
يذكر أن الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الكبير ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، أكد أن الكون فسيح وتوجد حيوات فى مجرات أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد ظهور لكائنات فضائية على كوكب الأرض حتى الآن، لافتا إلى أن هناك احتمالا لوجود حضارات فى مجرات أخرى.
 
وأضاف فى تصريحات سابقة له: "كل من يقول أن من بنى الأهرامات هى الكائنات الفضائية "كلام فارغ"، لأن الحجارة التى جرى بناؤها اتخذت من منطقة سقارة وأخرى من منطقة المقطم، بسبب أن الحجر جامد والجيمع يعلم أن الفراعنة هم الذين بنوا الأهرامات وبالدليل"، لافتا إلى أن الأرض تؤثر وتتأثر بالكائنات التى تعيش فى عوالم أخرى. 

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