مئات المحتجين في تايلاند يحتشدون للمطالبة بإطلاق سراح قادتهم

(رويترز)

تجمع مئات المتظاهرين في بانكوك عاصمة تايلاند اليوم السبت لمطالبة السلطات بالإفراج عن بعض قادة الاحتجاج من السجن، في تحد لأمر صدر في وقت متأخر يوم الجمعة بحظر التجمعات العامة في المدينة.

وظهرت حركة احتجاجية يقودها الشباب العام الماضي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، أحد قادة المجلس العسكري السابق، وإصلاح النظام الملكي القوي. ورفضت المحاكم التايلاندية طلبات في الآونة الأخيرة للإفراج عن بعض قادة الاحتجاج المسجونين.

وأحرق بعض المتظاهرين صورا لملك تايلاند في التجمع الحاشد. وقادت مجموعة منفصلة احتجاجين آخرين أيضا في مواقع أخرى في بانكوك.

وفي وقت سابق اليوم السبت، حذرت الشرطة المحتجين من أنهم قد يتعرضون لخطر الاعتقال وأن الشرطة قد تستخدم إجراءات أشد صرامة في حالة الخروج على التعليمات، وحث رئيس الوزراء المواطنين في بث صوتي صباح اليوم على احترام القانون وتجنب الصراع.