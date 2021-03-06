مؤسس تويتر يعرض أول تغريدة للبيع في مزاد

(رويترز)

عرض رئيس شركة "تويتر" وأحد مؤسسيها جاك دورسي أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق "أسست منصة تويتر للتو" التي نشرها في 2006 للبيع باعتبارها توقيعا رقميا فريدا وذلك على موقع لبيع التغريدات النادرة "كرموز غير قابلة للاستبدال".

وتلقت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في مارس 2006 على عروض بلغت 88888 دولارا خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع "فاليابلز باي سنت" أمس الجمعة.

وتشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في ديسمبر لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي أمس.

وتغريدة دورسي القديمة التي مر عليها 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على منصة الرسائل القصيرة وقد تجذب هواة التذكارات الرقمية، ووصل أعلى سعر للتغريدة إلى مليوني دولار اليوم السبت.

ويقول موقع "فاليابلز" إن المشتري سيحصل على شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير ستشمل بيانات وصفية للتغريدة الأصلية.