لقاح كورونا يصل المنوفية.. بث مباشر من مركز التطعيم بمستشفى حميات منوف

وأكد الدكتور أنور محفوظ، أنه تم تطعيم 48 حالة من كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والذين قاموا بتلقى اللقاح للحماية من فيروس كورونا المستجد بالمركز، مشير إلى أنه آمن جدا على المواطنين، ولم تظهر أي أعراض على الذين تلقوا اللقاح في محافظة المنوفية، مطمئنا الجميع أنه لا يمكن الحصول على اللقاح قبل الاطمئنان على سلامة الشخص متلقي الخدمة.

وأضاف مدير عام مستشفى حميات منوف، أن الهدف من التطعيم هو تقليل الفترة البينية بين الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية في المحافظة على دورهم دعم العاملين به وتأمين مقر لقاح فيروس كورونا في مستشفي حميات منوف.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إخلاء بعض المستشفيات من المصابين بفيروس وذلك لعملها الطبيعى فى استقبال الحالات الطارئة فى كل مركز من مراكز المحافظة مع تشغيل مستشفى لكل مركز خاصة بإستقبال فيروس كورونا.

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار أمام مقر الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد في مستشفي حميات منوف.