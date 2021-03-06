كليات جامعة حلوان تواصل اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 17 كلية

كتب محمد صبحى

تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم السبت، أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تجرى الامتحانات فى كليات الاقتصاد المنزلى والتجارة والتربية والفنون التطبيقية والحاسبات والتمريض والتربية الرياضية بنات وتجارة وإدارة الأعمال وحقوق والتربية الفنية وهندسة حلوان والفنون الجميلة والتعليم الصناعى والتربية الرياضية بنين وهندسة المطرية والصيدلة والسياحة والفنادق ومعهد التمريض.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة حلوان، وفقاً للإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا، وتتم الامتحانات بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة لحماية الطلاب، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي تبدأ بقياس درجة حرارة الطالب عند بوابة الدخول مع تخصيص غرفة عزل عند بوابة الجامعة الرئيسة لتقديم ما يلزم من الخدمة الطبية للطلبة المشتبه بإصابتهم، ووفرت الجامعة المطهرات الكحولية فى الممرات داخل المبانى، إلى جانب التأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة واستبعاد اللجان التى لا توجد بها أماكن تهوية كافية ووضع إعلانات وإرشادات للتوعية بأساليب الوقاية.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس رئيس جامعة حلوان، أكد في تصريحات سابقة، أنه حال ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين سيتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالإضافة إلى المتابعة الدورية له، إلى جانب التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية، كما أكد على تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب للجان و بعد خروجهم بإشراف من الادارة العامة للشئون الطبية ، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم أعمال الامتحانات على مدار 3 فترات زمنية، ويشارك اتحاد طلاب الجامعة فى عملية التنظيم وتوجيه الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الأمن بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.