رئيس جامعة حلوان يتابع مع شركة المترو إنهاء مشكلة التزاحم داخل المحطة

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية جديدة اليوم الأربعاء ، لمتابعة حركة قطارات المترو المخصصة لنقل طلاب جامعة حلوان، وذلك استكمالاً لجهود جامعة حلوان بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لحل مشكلة التزاحم بمحطة مترو جامعة حلوان لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حماية لطلاب الجامعة وحفاظاً على سلامته.

و ناقش رئيس جامعة حلوان ، الطلاب المتواجدين فى محطة المترو حول مدى فاعليه هذه الإجراءات في تخفيف الازدحام والحفاظ على سلامتهم وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من جانبهم حرصاً على سلامتهم.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تابع رئيس جامعة حلوان أيضاً قيام شركة المترو بتنفيذ تركيب جهازX -ray إضافي لتخفيف الكثافه والازدحام بالمحطة بنسبة 50% ،وهو ماتم تنفيذه وفقا للاتفاق الذى تم بالأمس بين جامعة حلوان والشركة تيسيراً على طلاب الجامعة، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن تخصيص عدد من قطارات المترو الإضافية للتحرك من محطة حلوان لطلاب الجامعة وفقا للفترات الامتحانية المختلفة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص عربات مترو إضافية لهم عقب كل فترة امتحانية بنصف ساعة لتخفيف الزحام والكثافات.

كما تابع رئيس جامعة حلوان منظومة عمل الـ 24 منفذًا بالجامعة تيسيرًا على الطلاب وتجنبا لازدحامهم أثناء الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى وإضافة منافذ أخرى لمنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .

وأشاد الدكتور ماجد نجم، بجهود الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فى وضع جدول تشغيل مرن يقوم على تشغيل عربات إضافية مخصصة للطلاب عقب الفترات الامتحانية، حيث سيتم تخصيص عربات مترو إضافية للطلاب تنطلق في الساعه 11.30 ص، 12.30م من بعد الظهر، 2.30 م، 5.30 م، لتخفيف التكدس، كما أشاد بدور إدارة المترو في تركيب جهاز x-ray فور الاتفاق وفتح منافذ إضافية للدخول والخروج موضحًا أن الجامعة لاتألو جهدًا في العمل على تحقيق المتطلبات الازمة للطلاب وضمان أمنهم وسلامتهم والتعاون مع جميع الجهات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها من مخاطر الازدحام كأحد السبل المهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.