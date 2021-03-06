كرواتيا تسجل 15 وفاة بكورونا و مولدوفا تسجل 1620 إصابة جديدة

زغرب /أ ش أ/

أعلنت السلطات الصحية فى كرواتيا، اليوم السبت، تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى246 ألفًا و765 إصابة.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة الأزمة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و585 حالة عقب تسجيل 15 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة.

كما أكدت ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى236 ألفًا و765 شخصًا، فور تسجيل 482 حالة تعافى جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأجرت كرواتيا، على مدار أمس، 5 آلاف و838 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالى إلى مليون و38 ألف اختبار منذ بدء تفشى الوباء إلى الآن.

أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية مولدوفا، اليوم السبت، تسجيل ألف 620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 194 ألفًا و605 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة والحماية المدنية، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (مولدبريس) الرسمية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و91 حالة عقب تسجيل 20 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة.

كما أكدت أن ما يصل إلى 5 آلاف و106 حالة إصابة بفيروس "كورونا" تخضع الآن للرعاية الصحية فى المستشفيات، من بينهم 329 حالة حرجة للغاية.. مُشيرة إلى أن مولدوفا أجرت، على مدار أمس الجمعة، 4 آلاف و831 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".