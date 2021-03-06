اليوم السابع
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ضبط مصنعى إنتاج حلويات مجهولة المصدر بالدقهلية

السبت، 06 مارس 2021 08:21 م
ضبط مصنعى إنتاج حلويات مجهولة المصدر بالدقهلية حلويات - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية، بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب، من ضبط مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بقريتى  ميت يعيش وكفر المحمدية التابعتين لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات بوجود مصنعين لانتاج الحلويات مجهولة المصدر، بقريتى ميت يعيش وكفر المحمديه التابعتين لمركز ميت غمر .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط ادارة مباحث التموين بالدقهلية، بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب، من ضبط المصنع الأول، وهو عبارة عن طابق أرضي علي مساحة 400 متر بقرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر، وبتفتيشه عثر على 2 ماكينة تغليف بشاشة كمييوتر و ماكينة تشكيل لبان وماكينة تسييح شوكولاته سعة 10 كيلو وحلة ( عجانة)، و كميات من مواد التصنيع الخام، وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر "جاري حصرها".

كما تمكنوا من ضبط المصنع الثاني وهو عبارة عن طابق أرضي يعلوه ثلاثة طوابق كائن بقرية "ميت يعيش" دائرة مركز ميت غمر وبتفتيشه عثر علي 2 عجان لبان و3 ماكينة تغليف كمبيوتر، و2 حلة تسييح شيكولاته و 3 ماكينة تقطيع ، و كميات من مواد التصنيع الخام، وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر "جاري حصرها".

وبمواجهة المتهمان، اقرا بقيامهما بإدارة المصنعان المضبوطان بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الحلويات، و تم التحفظ علي المضبوطات، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وعرض المتهمان علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 


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