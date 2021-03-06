ضبط مدير مخبز بلدى استولى على 988 ألف جنيه من عمليات صرف وهمية بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية، خلال حملة تموينية مكبرة، المدير المسئول عن مخبز بلدى قام باختراق منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال دون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى لقيامه باختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم، استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز وبلغ ما تم الاستيلاء عليه مبلغ قدرة 988٫566 جنيه.