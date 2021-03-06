صور.. مظاهرات نسائية حاشدة في إسطنبول احتجاجا على عنف "أردوغان" ضد المرأة

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر عشرات السيدات في مدينة إسطنبول التركية، ضد سياسة الدولة التى يقودها "أردوغان"، في قتل النساء والعنف ضد المرأة، حاملين لافتات كتب عليها: "لن تمشي وحدك".

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، عدد كبير من السيدات يصاحبهم شباب يجتمعون في ساحات مدينة إسطنبول التركية، للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم ضد قمع المرأة التركية.

ونظمت مجموعة حقوق المرأة التركية "KCDP"، مظاهرات في عدة مقاطعات في جميع أنحاء تركيا أمس الجمعة، قبل الاحتجاجات واسعة النطاق المخطط لها ليوم المرأة العالمي.

واجتمعت مجموعة "KCDP" والجمعيات النسائية في 10 مقاطعات، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة، بالإضافة إلى إزمير وإسكي شهير ومانيسا وأوردو وقيصري ومارماريس وتوكات وكاستامونو، حيث ركزت مظاهرات يوم الجمعة على الاحتجاج ضد تخفيف الأحكام والإفلات من العقاب على جرائم قتل النساء، فضلا عن الوفيات المشبوهة التي لم تضاف إلى العدد الإجمالي للنساء المقتولات في البلاد.



لافتات احتجاجية



جانب من التظاهر



مظاهرات إسطنبول التركية



شاب مشارك في التظاهر



سيدة ترتدي قناع



فتاة مشاركة في التظاهرة