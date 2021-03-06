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صحة كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بقلين

السبت، 06 مارس 2021 01:18 ص
صحة كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بقلين قافله طبيه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين، لإجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، في إطار تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمناطق المحرومة طبيًا.

 

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، إن القافلة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية على مدار يومين، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على القافلة.

 

وأضافت سلام، تشمل إجراء التحاليل الطبية والأشعة والفحوصات اللازمة، فضلًا عن إجراء الندوات التثقيفية الطبية، مؤكدة أنها وجهت بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

 


كفر الشيخ

قافله طبيه

الاجراءات الاحترازيه

ندوات تثقيفيه

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