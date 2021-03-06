"صحة الوادى الجديد": حياة كريمة تدشن قافلة طبية مجانية لقرى الكفاح بالفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنظيم قافلة طبية مجانية، ابتداء من اليوم ولمدة يومين، بقرى الكفاح بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، إن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية.

وكانت مديرية الشئون الصحة بالوادي الجديد، أعلنت أمس الجمعة، عن توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ 1102 مواطن في قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى " أبو هريرة – أبو منقار" بمركز الخارجة على مدار 4 أيام مضت.