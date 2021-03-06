شاب بالمنيا يحول منزله إلى متحف لجمع العملات النادرة.. بدأ بجمع العملات القديمة منذ الصف الثانى الإعدادى.. ويؤكد: أول عملة كانت 2 مليم للملك فاروق.. أحمد الأزهرى: أحلم بإنشاء متحف يجمع كل الوثائق التاريخية

المنيا - حسن عبد الغفار

عندما تدخل منزله تفاجأ وكأنك داخل أفخم متاحف العالم، مجرد حلم للعودة إلى الأصالة وعراقة الماضى راوده وهو بالصف الثانى الإعدادي، فكانت إحدى العملات القديمة دفعته إلى تحويل منزله لمتحف يحتوى على عملات نادرة وأوسمه ونياشين، وأشياء كثيرة من التراث حتى جمع الوثائق التاريخية الخاصة بمحافظة المنيا لم يتركها أيضا وكان له محاولات كتابية وألف 4 كتب عن علماء الأزهر بالمحافظة .

أحد-أركان-المتحف-يضم-صور-رؤساء-مصر-الراحلين

وقال أحمد أحمد إبراهيم الأزهرى، الذى يبلغ من العمر 32 سنة، خريج كلية الشريعة والقانون، وقت أن كنت فى الصف الثانى الإعدادى أمسكت بعملة قديمة شعرت فيها بقيمه الماضى، وهذا كان الدافع لدى لجمع العملات النادرة وزاد الحلم عندى بعمل متحف خاص بى لتلك العملات، وأن أول عملة كانت 2 مليم من لأيام الملك فاروق، وبعدها حصلت على 5 قروش من زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

أحمد-خلال-تفقده-لمعروضات-المتحف

وأشار أحد الأزهري، إلى أن المتحف يضم رحلة العملات من المليم إلى الــ 10 جنيهات، وأن الجنية أبو جملين كان أول جنيه صدر فى مصر، وفى أروقة المتحف قمت بتقسيم الجنيه والــ 50 قرشا حتى العشرة جنيهات والعملات الفضية والمعدنية .

وتابع أحمد، يوجد في المتحف بعض الأطقم كطقم تخليد ذكرى الشيخ الشعراوى، وأول عملة لـ ربع الجنيه الذى صدر فى مصر وأطلق عليه ربع جنيه الجمال، موضحا أن العملات المعدنية تبدأ من السلطان حسين كامل، بينما الجنيه المعروض فى المتحف يبدأ من أيام جنيه الفلاح والتي تعود لأيام الملك فؤاد، كما يضم المتحف مجموعة كاملة للعملات أيام وقت الرئيس الراحل السادات التى توثق الحياة الاجتماعية فى مصر .

إحدى-العملات-النادرة-بالمتحف

وقال صاحب هواية جمع العملات القديمة، أن الركن الثانى فى المتحف يضم مسيرة الــ10 جنيهات وفئة الــ 5 جنيهات وكذلك طوابع البريد، بالإضافة إلى بعض الأوسمة التاريخية والنياشين، كما يضم المتحف قطعة مثل نوط الواجب العسكرى، ومجموعة من الصور أيضا لمحمد على والملك فؤاد، وأنه بدأ فى جمع الصور لتكون ملائمة للعملات الموجودة بالمتحف ومن بينهم صورتين للملك فاروق وهو يتفقد العملات، مشيرا إلى أحد أركان المتحف يوجد علبة بداخلها بعض العملات وذلك حتى إذا أراد أحد تفقدها تضم عملات مختلفة لأزمنة مختلفة.

وتابع الأزهرى، هوايتى جمع الوثائق التاريخية وأشياء كثيرة تخص محافظة المنيا، قائلا،" أتمنى أن أجمع وثائق تكون موسوعة تخص محافظة المنيا ثم أقدمها هدية لجامعة المنيا وخاصة كلية الآداب، موضحا أنه قام بكتابة 4 كتب عن علماء محافظة المنيا، وأن تلك الوثائق مفيدة جدا حتى تكون كل الكتابات موثقة



الشاب-أحمد-خلال-تواجده-بالمتحف-الخاص-به



جانب-من-العملات-النادرة-فى-المتحف



جانب-من-متحف-جمع-العملات-النادرة-والوثائق-التاريخية