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سقوط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة وبانجو فى حملة أمنية بأسوان

السبت، 06 مارس 2021 12:58 م
سقوط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة وبانجو فى حملة أمنية بأسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم، السبت، من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 6 أسلحة وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1250 جراما، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


مديرية امن اسوان

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