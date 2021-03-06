سفارة واشنطن بالقاهرة تبرز زيارة نجوم كرة القدم الأمريكية للأهرامات.. صور

كتب هيثم سلامة

رحبت السفارة الأمريكية في القاهرة، بنجوم لاعبى الدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية "روزفلت نيكس جونز" و"كيفن هوجان" و"أوستن هوبر" والذين جاءوا إلى مصر ضمن جولة سياحية ترفيهية لقضاء أجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة بالاضافة إلى زيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.



السفارة الأمريكية فى القاهرة

ونشرت السفارة الأمريكية في القاهرة، صورة للاعبى كرة القدم الأمريكية أثناء زيارتهم لمنطقة الأهرامات، عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "يسعدنا الترحيب بـ "روزفلت نيكس جونز" و"كيفن هوجان" و"أوستن هوبر" من اتحاد كرة القدم الأمريكي في مصر، خلال زيارتهم القصيرة إلى أم الدنيا خصصوا أيضًا وقت للتواصل مع المصريين المتحمسين للرياضة وكذلك الشباب المصري مع القليل من الحديث عن الرياضة الأمريكية".

كما نشرت وزارة السياحة، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا خلال زيارة نجوم كرة القدم الأمريكية إلى منطقة أهرامات الجيزة، وعلقت عليها: "ثلاثة من نجوم لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الامريكية استمتعوا بزيارة الاهرامات، وذلك خلال اجازتهم التي اختاروا ان يقضوها في مصر".





ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج للسياحة المصرية، استقبلت نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة بمطار القاهرة الدولى هؤلاء النجوم حيث قدمت لهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية الخاصة بالمدن السياحية والمتاحف والمواقع الآثرية.

ويتضمن البرنامج السياحى الخاص بهم فى مصر زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية فى القاهرة والجيزة والأسكندرية والأقصر منها قلعة صلاح الدين ومجمع الأديان والقاهرة التاريخية ومعابد الأقصر والكرنك ووادى الملوك وغيرها من المواقع الاثرية واستهل هؤلاء النجوم برنامجهم، يوم الجمعة، بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، كما زاروا المتحف المصرى بالتحرير.