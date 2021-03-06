رجال الأعمال: الترويج لأراضى "مصر الجديدة" على مستثمرين من السعودية والإمارات

كتب هانى الحوتى

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مستشار شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام-إنه يعتزم الترويج لمشروع مدينة هليوبارك على مستثمرين بالعقارات من دولتي السعودية والإمارات من خلال مجالس الأعمال المشتركة بين البلدين، وذلك للمشاركة بطرح كراسة شروط تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة.

أضاف "فوزي"، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع المطروح فرصة لجذب استثمارات أجنبية جديدة بسوق العقارات في ظل ما تتميز به من مساحة وموقع تمثل فرصة استثمارية متميزة للمطور العقاري لتطوير منتج عقاري جاذب للسوق خاصة في تلك المنطقة التي تحظى باهتمام كبير في الطلب علي العقار وتشهد اهتمام من الشركات العقارية.

كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد أعلنت طرح كراسة الشروط للمستثمرين والمطورين والتحالفات من القطاع الخاص المهتمين بالتقدم بعروضهم الفنية والمالية لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة ابتداءً من 22 مارس الجاري على أن يكون أخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس الموافق 27 مايو المقبل، وحددت قيمة كراسة الشروط مقابل 100 ألف جنيه.

جاء ذلك بعدما لم يتقدم أحد إلى المناقصة التي سبق أن طرحتها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير العام الماضي للدخول في شراكة على مساحة 1700 فدان من أراضيها على غرار الشراكة الموقعة بين مصر الجديدة وشركة السادس من أكتوبر "سوديك".