شركة مصر الجديدة تدرس طرح 1500 فدان مع مطورين عقاريين

كتب عبد الحليم سالم

كشف تامر محمد الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أنه سيتم تدعيم المرافق التابعة للشركة مع رفع مستواها الفترة المقبلة، تزامنا مع خطة تطوير ذاتي تبدأ بـ400 فدان، لافتا إلى أنه تم عمل مسح شامل ودراسة لكل نواحى الشركة خلال الثلاثة أشهر الماضية، من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص التنافسية والمشاكل الحالية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة اليوم تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، والدكتور خالد زكريا العادلى رئيس مجلس الإدارة، وسهر الدماطي العضو المنتدب.

وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بمراجعة المخطط العام لتطوير وتنمية مدينة نيو هليوبوليس، بحيث يتم الانتهاء منه قبل منتصف 2021.

أضاف أنه سيتم عمل مراجعة شاملة لكل ما تم من مبانى ومشروعات، مع استكمال جنيه المرافق، لافتا إلى أنه سيتم طرح المشاركة لمساحة 500 فدان مع مطورين عقاريين، فى الوقت الذى تلقت الشركة عدة عروض لشراء قطعة أرض 240 أقصي شمال المدينة وتتم دراسة تلك العروض .

وأشار تامر محمد، إلى أنه جارى دراسة تطوير منطقة هليوبارك بمساحة 1700 فدان على طريق القاهرة السويس الصحراوي من خلال مكاتب عالمية ستقوم بدارسة المشروع وإعداد دراسات الجدوى.

وكشف تامر محمد، أنه سيتم فتح باب التفاوض مع مطورين عقاريين؛ لتطوير مساحة تزيد عن 1000 فدان عن طريق المشاركة بنسبة للشركة من الإيرادات .