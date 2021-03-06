رجال إطفاء إيرانيون يحاولون إطفاء حريقاً عند نقطة حدودية أفغانية

(رويترز)

قال مسؤولون لوسائل إعلام إيرانية إن رجال إطفاء من إيران هرعوا إلى معبر حدودي مع أفغانستان بعد أن اشتعلت النيران في ثلاثة خزانات وقود اليوم السبت.

وأضاف مسؤول بالطوارئ في إقليم خراسان الجنوبي للتلفزيون الإيراني إن إيران أرسلت عشر عربات إطفاء لإخماد الحريق استجابة لطلب من حاكم إقليم أفغاني، ولم يتضح كيف اشتعلت النيران في الخزانات.

وأكد علي أكبر مزيدي رئيس معبر ماهيرود الحدودي الإيراني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "ثلاثة خزانات تحتوي على 150 طنا تحترق، لم يصل الحريق إلى الأراضي الإيرانية ونتوقع احتواءه خلال 30 دقيقة أخرى".

وفي منتصف فبراير، شب حريق في نقطة جمركية أفغانية أخرى على الحدود مع إيران مما أسفر عن إصابة حوالي 60 شخصا مع انفجار المئات من شاحنات نقل الوقود، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإمدادات وأضرار بملايين الدولارات.