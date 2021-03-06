رئيس الوزراء : اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسى بالتعليم العالى

كتبت هند مختار

التقى الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت ، مجلس ‏جامعة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم ‏أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة ، حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده في هذا الصرح ‏التعليميّ الكبير، قائلا: "أكن كل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الأكاديمية والعلمية على مستوى ‏الجمهورية" .

وقال رئيس الوزراء ، أن كل مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب؛ وذلك بهدف تحقيق ‏الصالح العام للدولة والمواطنين، مضيفاً أن هذه المرحلة تشهد اهتماماً غير مسبوق بالتعليم العالي، من ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ سواء من حيث الاهتمام بضرورة إقامة جامعة في كل ‏محافظة، أو من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، التي سيكون لها دور كبير في تقديم خدمات متميزة لشريحة ‏كبيرة من الطلاب.‏

كما أشاررئيس الوزراء ، إلى أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة حالياً في مختلف المحافظات، وهو ما ‏يستدعي الاستفادة من كل الخبرات الأكاديمية بالجامعات؛ لمساعدة الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات ‏التنموية والخدمية، قائلاً :" نحن نُعول على دور الجامعات في تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، الذي ‏يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة""، كما نوه الدكتور مدبولي إلى الدور الكبير للخبرات الأكاديمية في ‏تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة.‏

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء عن موافقته على مطلبين لجامعة المنوفية، فيما يتعلق بمستشفى ‏الطوارئ ومعهد الكبد، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل للجامعة، ومشيداً بكافة الجهود التي تقدمها الجامعة ‏لخدمة المواطنين، كما أعلن الدكتور مدبولي عن أنه لا يوجد ما يمنع من التنسيق، بشأن توفير أراض ‏للجامعة في مدينة السادات، موجهاً في هذا الصدد بتقديم الدراسة الخاصة بهذا المقترح، على أن يتم ‏التنسيق بشأنها.‏

وخلال الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء، فيلماً قصيراً يوضح جهود الجامعة المختلفة، لاسيما ما تم في إطار ‏التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كما تسلّم درع تكريم من رئيس الجامعة.‏

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلميّ إلى أن جامعة المنوفية، وهي إحدى المؤسسات التابعة ‏للوزارة، قد تأسست في عام 1976 من القرن الماضي، وتتوزع كلياتها على مراكز شبين الكوم، ومنوف، ‏وأشمون ، وحاليا تضم الجامعة 23 كلية ومعهدا.‏

كما نوه الوزير، إلى أن جامعة المنوفية تقدم خدمات متطورة ومتنوعة ذات طبيعة تعليمية وثقافية وبحثية ‏ومجتمعية، وأسهمت بشكل فعال في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وبنائها علميا وثقافيا، إلى جانب ‏إسهاماتها في تنمية المجتمع وحماية البيئة، بوصفها جزءا من منظومة قومية متكاملة للتنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية والثقافية. ‏

وقال الوزير : منذ 5 سنوات، كان عدد طلاب المرحلة الجامعية الأولى 53 ألف طالب وطالبة، ووصل ‏عددهم حاليا إلى ما يقرب من 85 ألف طالب وطالبة بزيادة تجاوزت 60 %، وفي مرحلة الدراسات العليا ‏كان العدد 13 ألف طالب، وصل الآن إلى حوالي 20 ألف طالب، بالإضافة إلى 4500 عضو هيئة ‏تدريس وهيئة معاونة، و 12 ألفا من أعضاء الجهاز الإداري.‏

وخلال العام الماضي، تم افتتاح العديد من البرامج التعليمية المميزة والأقسام العلمية الجديدة بكليات الجامعة ‏المختلفة، كما تم تنظيم أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر ‏‏2019 بمشاركة 15000 طالب وطالبة من أصحاب الهمم .‏

في الوقت نفسه، نوه الدكتور خالد عبد الغفار ، إلى تقدم الجامعة بشكل سنويّ في كثير من المجالات، كما ‏كان لها دور في مواجهة جائحة كورونا، خاصة أن لديها مستشفيات تقدم خدمات متميزة للمواطنين.‏

من جانبه، أعرب رئيس جامعة المنوفية عن استعداد الجامعة ومسئوليها وطلابها للمشاركة في جميع ‏المبادرات، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ قائلا: نحن جنود نضع أنفسنا على ‏أهبة الاستعداد لتنفيذ كل ما يخدم الوطن من مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية، وذلك في إطار رسالة ‏الجامعة التي تهدف إلى تنمية المجتمع.‏