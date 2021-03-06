حادث الكريمات .. تسليم جثتين لذويهما في مستشفى بنى سويف التخصصى

أعلنت مستشفى بنى سويف التخصصى، برئاسة الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، تسليم جثتين لذويهما تم استقبالهما أمس فى حادث الكريمات. وأنهت إدارة المستشفى إجراءات التصريح بدفن محمد صفوت خلف عامين، وجيهان محروس عبد الفضيل 30 سنة ومقيمان محافظة أسيوط واللذان تم نقلهما من خلال سيارات الإسعاف جثثا هامدة لمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.
حادث الكريمات
ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات
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