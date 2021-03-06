حادث الكريمات .. تسليم جثتين لذويهما في مستشفى بنى سويف التخصصى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت مستشفى بنى سويف التخصصى، برئاسة الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، تسليم جثتين لذويهما تم استقبالهما أمس فى حادث الكريمات. وأنهت إدارة المستشفى إجراءات التصريح بدفن محمد صفوت خلف عامين، وجيهان محروس عبد الفضيل 30 سنة ومقيمان محافظة أسيوط واللذان تم نقلهما من خلال سيارات الإسعاف جثثا هامدة لمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.