جنايات الإسكندرية تحيل أوراق "سفاح الجيزة" إلى المفتى للمرة الثالثة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال عقرب، إحالة المتهم "سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 5 إبريل للنطق بالحكم، فى قتل سيدة ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة. يذكر أنها المرة الثالثة التي تحال أوراق المتهم لفضيلة المفتي في جرائم قتل مختلفة.

وكان قد أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلفة الطب الشرعى بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.

وكانت قد استلمت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية رفات وهيكل عظمى خاص للسيدة ضحية سفاح الجيزة تم استخراجها من أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، لكتابة تقرير الصفة التشريحية وإجراء تحليل البصمة الوراثية للسيدة التى تم استخراجها وإبلاغ النيابة بها .

وكان قد قام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.

واصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، "سفاح الجيزة"، المتورط فى ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، للإرشاد عن جثة الفتاة التى قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، وإجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.

وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.