تعيين 15 شابا وصرف 8 آلاف جنيه منحة مولود لـ4 عمال بشمال سيناء

كتب ــ محمود راغب

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، تعيين 15 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 125 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه منحة مولود لـ 4 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

وكشف تقرير لمحمد سالم عبد المالك مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 38 شهادة قياس مستوى المهارة، و34 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 541 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 12 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى، أسفر عن تحرير محضر منشأة مخالفة.