تشييع جثامين ضحايا حادث الكريمات بقرية بنى محمديات فى أسيوط.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الكريمات والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 5 آخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وشارك المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، فى تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب رافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى اخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الازمات بمحافظة الجيزة يفيد وقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات فى اتجاه بنى سويف مما أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 5 آخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى العياط وأطفيح بالجيزة ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج .

وكلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبنوب بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة، فضلا عن تقديم كافة الدعم للمصابين .



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تشييع-جثامين-الضحايا