اليوم السابع
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تشغيل ثانى جهاز للكشف المبكر عن أورام الثدى بكفر الشيخ.. صور

السبت، 06 مارس 2021 12:24 ص
تشغيل ثانى جهاز للكشف المبكر عن أورام الثدى بكفر الشيخ.. صور جهاز الكشف المبكر عن اورام الثدي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المديرية استلمت جهاز الماموجرام، وتم تشغيله بمستشفى دسوق العام، والذى يساهم بدوره فى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، مؤكدة أن مستشفى دسوق العام من ثانى المستشفيات بعد كفر الشيخ العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية، التى تم تشغيل الجهاز بها، لتخدم قطاع كبير من الوافدين على المستشفى من داخل مركز ومدينة دسوق المراكز المحيطة به.

وأضافت سلام، فى بيان لها، أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على النهوض بالخدمة الطبية بالمحافظات، وتوفر كل الخدمات للمواطنين، والاكتشاف المبكر للأمراض حفاظا على صحتهم، تنفيذا للعديد من المبادرات الرئاسية، والمبادرات المتعددة للاهتمام بصحة المرأة، والاهتمام بصحة وسلامة أبناء محافظة كفر الشيخ وخاصة المرأة، مشيدة بالأطقم الطبية بمستشفيات كفر الشيخ والوحدات الصحية.

الاطباء بالمستشفى
الاطباء بالمستشفى

 

جهاز الكشف المبكر عن اورام الثدي
جهاز الكشف المبكر عن اورام الثدي

 

جهاز الكشف المبكر لاورام الثدي
جهاز الكشف المبكر لاورام الثدي

 


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