اليوم السابع
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تجديد حبس ربة منزل وعاطل لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة

السبت، 06 مارس 2021 10:42 ص
تجديد حبس ربة منزل وعاطل لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس ربة منزل وعاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة الخليفة.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار بصور غير مشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين ("ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار) أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.


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