بورسعيد تستنسخ تجربة التزحلق على الجليد بطريقة مدهشة.. جبل الملح يستقبل الزوار.. لايف

اتخذ أهالي بورسعيد، وزوارها من المحافظات الأخرى، من المكان جلسات للتصوير والتقاط الصور التذكارية، بالتزاَن مع الاستمتاع بالطقس المعتدل والشمس الساطعه.

يذكر أن شركة الملاحات الموجودة بمدينة بورفؤاد، قد فتحت أبوابها للزائرين، بعد أن التقط احد المصورين جلسة تصوير لعروسين وانتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح المكان مزاراً.

كانت مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أعلنت اليوم السبت، أنه سيتم السماح بدخول الملاحات لإلتقاط الصور التذكارية وفقًا لضوابط محددة من خلال وضع مواعيد ثابتة يوميًا، وذلك إستجابة لطلبات أهالي المدينة وزوارها من مختلف المحافظات الأخرى.

وأشار اللواء محمد عامر، رئيس المدينة،في بيان له، إلى أنه تم التنسيق مع اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، لفتح المنطقة لدخول الزائرين مرة أخرى لإلتقاط الصور التذكارية، وفق ضوابط محددة من خلال وضع مواعيد ثابتة يوميًا سيجرى التنويه عنها في وقت لاحق، بالإضافة إلى دخول أعداد محدودة، حرصًا على عدم تعطيل عجلة الإنتاج داخل الشركة.

وشدد على ضرورة التزام جميع الزائرين بالإجراءات الاحترازية عند الدخول من خلال لبس نظارة واقية، وواقي القدم لحماية الأفراد أثناء جولتهم داخل المنطقة، مؤكدا أن ذلك من منطلق خدمة السياحة الداخلية للمدينة.