بريطانيا تدعو أفريقيا للانضمام إلى تحالف تغير المناخ بقيادة مصر

كتبت رباب فتحى

دعا وزير إفريقيا البريطاني جيمس دودريدج خلال منتدى أسوان الثاني، جميع المشاركين بالمنتدى، إلى الانضمام إلى التحالف المعني بالتكيف مع تغير المناخ الذي تقوده المملكة المتحدة ومصر، والذي يلزم البلدان بالعمل في مجال التكيف مع آثار المناخ، و مراعاة مخاطر المناخ عند اتخاذ أي قرار، وزيادة توافر تمويل التكيف.



الوزير البريطانى

وقال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة، إن منتدى هذا العام ، الذي عقد افتراضيا في الفترة من 1 إلى 5 مارس ، يركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى وأكثر مراعاة للبيئة. منذ تفشي وباء كوفيد 19 ، تفاقمت أوجه الضعف الموجودة مسبقًا في العديد من البلدان حول العالم ، بما في ذلك إفريقيا ، مما أدى إلى زعزعة استقرار حياة الناس. لذلك يهدف المنتدى إلى إيجاد حلول لضمان قدرة البلدان الأفريقية على التعامل مع "الوضع الطبيعي الجديد" ، في محاولة لتعزيز التكيف.

وأوضح البيان أن أحد الموضوعات الرئيسية هذا العام هو الأمن المناخي. توجه الوزير دودريدج بخطاب مسجل مسبقًا إلي المشاركين ، و شدد على مخاطر تغير المناخ وضرورة التصرف بسرعة ، وطالب الدول الأفريقية بالانضمام إلى التحالف العالمي المعني بالتكيف الذي أطلقه رئيس الوزراء بوريس جونسون في يناير 2021.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن إفريقيا هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية التاريخية والحالية ، إلا أن القارة تظل الأكثر عرضة لتغير المناخ. لذلك ، تحرص المملكة المتحدة على العمل مع الدول الأفريقية لتشجيع رفع الطموحات في تخطيط التكيف ، مع تعزيز الجهود بين الدول المانحة لزيادة الوصول إلى تمويل المناخ.

في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ COP26 ، تستضيف المملكة المتحدة أيضًا الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية في 31 مارس. وسيجمع هذا الاجتماع دول كثيرة ، بما في ذلك مصر ، لتحديد الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها مع المنظمات الرئيسية المختلفة لدعم تنفيذ اتفاقية باريس و خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما شارك السير نيك كاي ، السفير الإقليمي لـ COP26 في المملكة المتحدة ، في جلسة الأمن المناخي ، حيث تحدث عن أهمية COP26 ، والتي ستستضيفها المملكة المتحدة في نوفمبر.

وأضاف البيان أن COP26 سيوفر فرصة لمناصرة التعافي الاقتصادي الأخضر من كوفيد 19 عبر القارة ، ودفع العمل العالمي بشأن ابتكار الطاقة النظيفة والحلول القائمة على حماية الطبيعة.

و قد تعاونت المملكة المتحدة ومصر في مجال التكيف و مواجهة اثار تغير المناخ وكذلك ابتكار الطاقة النظيفة في السنوات الماضية ، وكان آخر تعاون هو مجلس انتقال الطاقة الذي أنشأته المملكة المتحدة ، والذي استضاف أول حوار وطني له مع مصر لإيجاد طرق لدعم مصر في انتقالها للطاقة النظيفة.

وتناولت الجلسات الأخرى المدرجة في منتدى هذا العام برنامج المرأة والسلام والأمن ، فضلاً عن التعاون الإقليمي من أجل السلام في البحر الأحمر ، بحضور المبعوث البريطاني الخاص للبحر الأحمر والقرن الأفريقي ، جوليان ريلي.

قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: “نحن فخورون بدعم منتدى أسوان من أجل السلام والتنمية المستدامين ، الذي يجمع البلدان الأفريقية لاستكشاف الحلول التي تقودها أفريقيا للقضايا التي تؤثر على مستقبل القارة. من المهم إجراء مثل هذه المناقشات ، وخاصة في الوقت الحالي ، حيث نسعى جميعًا لضمان تعافي مرن ومستدام ومنصف من كوفيد 19. كان للقضايا التي تمت مناقشتها في منتدى أسوان هذا العام والأعوام الماضية، تأثير مباشر على حياة الملايين ، سواء فيما يتعلق بالأمن المناخي ، أو دور المرأة في المجتمع. المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر بشأن هذه القضايا. لقد دعمنا بالفعل العديد من البلدان الأفريقية في تنفيذ خطط عملها الوطنية الخاصة بالمرأة ، ونحن نقود الطريق في العمل المناخي ، استعدادًا لمؤتمر COP26 في وقت لاحق من هذا العام. إنني على ثقة من أن الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن هذه القضايا ستستمر في التعزيز ، وأننا سنستمر في إيجاد طرق للعمل معًا لمواجهة التحديات ، واغتنام الفرص التي تتيحها أفريقيا ".