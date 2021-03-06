بايدن يؤكد التزامه بإصلاح وتنشيط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بإصلاح وتنشيط الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد.



جاء ذلك وفق ما نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم السبت خلال محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وأفاد بيان البيت الأبيض بأنه في ضوء القيم المشتركة وأكبر علاقة تجارية واستثمارية في العالم، وافق القادة على تعليق الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي بوينج وآيرباص لصناعة الطائرات لمدة أربعة أشهر والعمل على حل هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية.



وناقش بايدن وفون دير لاين أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحي العالمي والسعي لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي مستدام ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز الديمقراطية.



واتفق الجانبان على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصين وروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وغرب البلقان.