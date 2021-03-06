اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يؤكد التزامه بإصلاح وتنشيط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

السبت، 06 مارس 2021 08:25 ص
بايدن يؤكد التزامه بإصلاح وتنشيط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بإصلاح وتنشيط الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد.
 
جاء ذلك وفق ما نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم السبت خلال محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
 
وأفاد بيان البيت الأبيض بأنه في ضوء القيم المشتركة وأكبر علاقة تجارية واستثمارية في العالم، وافق القادة على تعليق الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي بوينج وآيرباص لصناعة الطائرات لمدة أربعة أشهر والعمل على حل هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية.
 
وناقش بايدن وفون دير لاين أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحي العالمي والسعي لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي مستدام ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز الديمقراطية.
 
واتفق الجانبان على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصين وروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وغرب البلقان.
 

جو بايدن

الرئيس الأمريكي

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن يشجع الأمريكيين على تلقي لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا

السبت، 06 مارس 2021 08:10 ص

ترامب يتهم بايدن بمخالفة اليمين الدستورية.. ويؤكد: تسبب في تسونامي مهاجرين

السبت، 06 مارس 2021 12:12 ص

"صلاحيات الحرب" تثير الجدل بعد غارات بايدن ضد أهداف فى سوريا.. مشروع قانون للحد من سقف التفويض فى العمل العسكرى.. "ذا هيل": عضوان جمهورى وديمقراطى قدما المقترح للشيوخ.. والبيت الأبيض: نرحب بالتعاون مع الكونجرس

السبت، 06 مارس 2021 12:00 ص

البيت الأبيض يتعهد بالتعاون مع الكونجرس لضبط "صلاحيات الحرب" الممنوحة لـ"بايدن"

الجمعة، 05 مارس 2021 07:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة