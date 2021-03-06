النيابة قبل إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي: أزهق روحها عمدا وأخفى جثتها..صور

الإسكندرية أسماء على بدر

ترافعت النيابة العامة فى جلسة محاكمة سفاح الجيزة، فى أولى جلسات محاكمته في اتهامه بقتل فتاة في الإسكندرية ودفنها أسفل عقار. وقالت النيابة العامة فى مرافعتها، قبل صدور قرار إحالة أوراقه للمفتي، إن الفتاة من أسرة بسيطة فرت من قسوة الحياة. وتغيبت عن منزل أسرتها لتعمل لكسب المال من عملها، ولكن القدر سرعان ما أدخلها حياة زوجية فشلت فيها ثم خرجت مرة أخرى للبحث عن عمل ليسوقها القدر إلى مقابلة المتهم.

وأضافت النيابة فى المرافعة، أن قلة الخبرة وصغر الفتاة فى السن جعلها تنخدع فى المتهم الذى أبلغ الجميع أنه يعمل مهندسا ويتاجر فى الأجهزة الكهربائية، وظل يستنزف مدخراتها فاستحضر شيطان الغدر وصور له أن تلك الفتاة ستكون ضحيته القادمة وروحها تصعد إلى بارئها، وتعمد إزهاق روحها وأخفى جثتها وعين الله كشفت الجريمة، فهو قاتل أغواه الشيطان لإزهاق تلك الأرواح .

وقالت النيابة إن المتهم أكد فى التحقيقات عبارات لارتكابه الجريمة وهى: "أنا جبت ياسمين المخزن عشان أخلص من تهديدها ليا"، وحين سألته النيابة عن حل الخلاف بشكل آخر، قال المتهم: "أنا قتلت 3 مرات قبل كده وده الحل الوحيد عشان أحل مشاكلى".

وأضافت النيابة فى مرافعتها أن شقيق المجنى عليها تعرف عليها بعد بلاغ غياب منذ 3 سنوات، وبمناظرتها أكد أن المجنى عليها هى شقيقته، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه القتل العمد.

وتباشر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعه عقرب، وعضوية ايمن مصطفى الصحن أحمد محمود عوض، محكامة "سفاح الجيزة" وسط تشديدات أمنية كثيفة بالمحكمة .



المحكمة



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