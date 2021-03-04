تفاصيل عقد إسناد تشغيل القطار الكهربائى "عدلي منصور – العاصمة الإدارية" مع شركة فرنسية

كتب رضا حبيشى

وقعت الهيئة القومية للأنفاق عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان مع شركة RATP DEV الفرنسية، ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا التعاقد خلال التقرير التالى: