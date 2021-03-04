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تفاصيل عقد إسناد تشغيل القطار الكهربائى "عدلي منصور – العاصمة الإدارية" مع شركة فرنسية

الخميس، 04 مارس 2021 02:03 م
تفاصيل عقد إسناد تشغيل القطار الكهربائى "عدلي منصور – العاصمة الإدارية" مع شركة فرنسية القطار المكهرب
كتب رضا حبيشى

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وقعت الهيئة القومية للأنفاق عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان مع شركة RATP DEV الفرنسية، ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا التعاقد خلال التقرير التالى:

1- المشروع يمتد بطول 90 كم ويشمل 16 محطة.

2- القطار الكهربائي سرعته التصميمية تبلغ 120 كم/ س.

3- الشركة الفرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع عقب تنفيذه وافتتاحه.

4- الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة حيث ستكون مسئولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه.

5- تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي ستظل مسئولية الحكومة المصرية وحدها.

6- الشركة الفرنسية متوقع تبدأ مهامها فى أغسطس المقبل مع بداية التشغيل التجريبيى للمشروع.

7- عقد الإدارة ممتد لمدة 15عام.

8- معدلات تنفيذ المشروع حاليا أقتربت من الـ 80%.

9- مخطط انتهاء التنفيذ نهاية يوليو المقبل، بحيث يبدأ التشغيل التجريبيى بدون ركاب خلال أغسطس ليستمر 3 شهور قبل التشغيل الرسمى للجمهور خلال احتفالات أكتوبر القادمة.

10- ينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان.
 

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