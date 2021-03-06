المجلس القومى بكفر الشيخ يستخرج 225 بطاقة رقم قومى مجانية للسيدات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، من استخراج 127 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بقرية سد خميس التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر مقررة فرع كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر مقررة فرع كفر الشيخ، إنه جارى استمرارا استخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات والفتيات بالقرى الأكثر فقراً، فتم استخراج 127 بطاقة رقم قومى لسيدات بمركز شباب قرية سد خميس مركز سيدى سالم.

وأضافت شاكر لـ" اليوم السابع" أنه تم استخراج 98 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بقرية بلوش ببلطيم فى إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.