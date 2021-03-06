اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى لاتهامهم بقتل عامل بمزرعة مواشى بالبحيرة

السبت، 06 مارس 2021 03:17 م
القبض على تشكيل عصابى لاتهامهم بقتل عامل بمزرعة مواشى بالبحيرة حمله امنيه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لاتهامهم بقتل عامل خلال شروعهم فى سرقة مزرعة مواشى بمركز إدكو.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين أنه أثناء وجود "أ.ح.ب" عامل مقيم بمركز ادكو داخل مزرعة مواشى فوجئ بأربعة أشخاص يقتحمون المزرعة لسرقة المواشى وعند محاولته مقاومتهم اعتدوا عليه بآلة حادة مما أدى إلى مصرعه .

وتم ضبط المتهمين أثناء اختبائهم بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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