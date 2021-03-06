القبض على تشكيل عصابى بحوزته تماثيل أثرية قبل بيعها في النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من التماثيل التى يشتبه فى أثريتها، بحوزة تشكيل عصابى فى النزهة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تمكنت قوة أمنية تابعة لرجال مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما" و4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وبفحصها تبين احتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بصحة الاتهامات الموجهة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.