زراعة الوادى الجديد تعلن تطبيق نظام الرى الحديث بقرى القصر فى الداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تطبيق نظم الري الحديث والمطور بمنطقة قرى "القصر" بمركز الداخلة، مع تنفيذ صوب زراعية بالتوازي كمشروعات للشباب بالمنطقة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، نجاح مزارعي منطقة قرى القصر بمركز الداخلة في التحول من نظم الري التقليدية بالغمر إلى تطبيق وتنفيذ الري المطور والحديث، "الري المطور – الدليفري"، واتباع الأساليب العلمية في الزراعة مع تنفيذ صوب زراعية كمشروعات للشباب وفي إطار خطة المحافظة لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

وأضاف مجد، أن المديرية تواصل التوسع في تطبيق نظم الري المطور بعد توعية المزارعين بأهميتها وتقديم تسهيلات وحزم من الحوافز لتطبيقها على أرض الواقع، وذلك بعد تنظيم سلسلة ندوات إرشادية بمراكز المحافظة الخمسة وقراها، حول تحديث منظومة الري الحقلي والاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بحضور عدد من الأساتذة المتخصصين والمهندسين والمشرفين الزراعيين والمزارعين.

ولفت مجد، إلى أنه يجري توعية المزارعين بالأهمية القومية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وفوائده من حيث زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الفدان وتقليل التكاليف الإنتاجية من كهرباء وتقليل مياه الصرف، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي لمحافظة الوادي الجديد لتأمين المياه للأجيال القادمة، وآليات تنفيذ المشروع القومي وعرض جميع النقاط الخاصة بالتحديث ونظام التمويل البنكي، ومدى دعم الدولة لهذه المنظومة وتسهيل العقبات أمام المزارعين، مؤكدًا أنه لا يوجد قيد في اختيار الشركات التي تنفذ شبكات الري الحديث.