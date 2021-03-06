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الرئيس السيسي: بحثنا مفاوضات سد النهضة واتفقنا على مواصلة التشاور بين البلدين

السبت، 06 مارس 2021 02:41 م
الرئيس السيسي: بحثنا مفاوضات سد النهضة واتفقنا على مواصلة التشاور بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن جلسة المباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان تطرقت إلى مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين مصر والسودان.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الفريق البرهان بالسودان: "تم الاتفاق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة برعاية دولية".

الرئيس السيسى: العلاقات المصرية السودانية ممتدة بطول وادى النيل 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات المصرية السودانية ممتدة بطول وادى النيل، مشددا على أن تماسك الشعبين المصرى والسودانى لم ينقطع يوما.

 


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