اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم اليوم في أول زيارة بعد تشكيل مجلس السيادة السودانى

السبت، 06 مارس 2021 08:25 ص
الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم اليوم في أول زيارة بعد تشكيل مجلس السيادة السودانى الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي

السودان

زيارة السودان

زيارة الرئيس للسودان

مجلس السيادة السوداني

العلاقات المصرية السودانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يواصل مسيرة البناء و"حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه البسطاء.. قرية الرغامة البلد بأسوان على موعد مع المبادرة الرئاسية.. الأهالى: إحنا أكثر الناس حظا وسعادة وننتظر منازل آمنة دون تصدع.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 03:17 ص

وزيرة الصحة تنقل رسائل تضامن الرئيس السيسى للسودان فى أزمة الفيضانات والسيول.. هالة زايد تؤكد تلبية احتياجات المتضررين من خلال الجسر الجوي بين البلدين.. وتكشف عن دعم مصر ركائز الإصلاح الصحى بالسودان

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 03:23 م

باحث سودانى: زيارة السيسى للسودان تحقق مكاسب اقتصادية للقاهرة والخرطوم

السبت، 27 أكتوبر 2018 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة