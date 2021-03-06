الذهب مستقر عند مستويات متراجعة وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تسجل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، استقرار عند مستويات متراجعة هذا الأسبوع، رغم الارتفاع المحدود الذى سجلته أونصة الذهب في التعاملات المسائية أمس الجمعة، ويبلغ سعر جرام الذهب وهو الأكثر تداولا في مصر 752 جنيها للجرام، وهو مستوي متدنى قياسا على مستهل تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعات ملحوظة لهذا الأسبوع، مع الهبوط الكبير الذى سجلته أونصة الذهب عالميًا إلى ما دون 1700 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددًا إلى 1701 دولار عند صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام



عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام



عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام



الجنيه الذهب 6016 جنيها

قال محسن فوزى أحد منتجى الذهب، والخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن الذهب مرشح للارتفاع بعد غد الاثنين بشكل طفيف وذلك لأن السوق لا يزال متأثرا بعوائد السندات الأمريكية المرتفعة نسبيا، وهو ما يؤثر على جاذبية المعدن الأصفر، لذلك التوقعات ربما تكون ارتفاع محدود نسبياً، لكن يظل الأمر مرتبط بقرارات المستثمرين حول توجيه أموالهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ارتفاع عوائد السندات العالمية يُغير توجّه المتداولين في الأسواق المالية، والذهب كان من الطبيعي أن يتراجع، لكن البعض قد يتجه للشراء للاستفادة من الهبوط في الذهب ومن ثم إعادة البيع وتحقيق أرباح من المضاربة.