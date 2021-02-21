أسعار الذهب تتراجع 16جنيها هذا الأسبوع بسبب الهبوط العالمى للمعدن النفيس

كتب إسلام سعيد

شهد سوق الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع والذى يبدأ من يوم الاثنين وهو موعد فتح التداول على الذهب حتي السبت، تراجع في السوق المحلي فى مصر بقيمة 16 جنيها، وذلك في أسبوع هو الأسوأ على المعدن الأصفر منذ مطلع العام الحالي 2021.

فتح الذهب التداول هذا الأسبوع على متوسط سعر 800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري، وأغلق التداولات على سعر 784 جنيها للجرام، بعد بقيمة انخفاض بلغ 16جنيها في التعاملات.

وبلغت نسبة الهبوط في سعر أونصة الذهب على المستوى العالمى 1.7% خلال العشرة أيام الماضية، في سيناريو كان على عكس المتوقع، في ظل استمرار التأثير السلبي علي الاقتصاد العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا.

وعلى مستوى تداولات هذا الأسبوع، فإن الذهب سجل في ختام تعاملات البورصات العالمية مساء الجمعة على ارتفاع لسعر أونصة الذهب إلى 1783.35 دولار بزيادة ملحوظة عن سعر الفتح والتي كانت تسجل 1774.95 دولار تقريباً.

ورغم الارتفاع الذى سجله الذهب مساء الجمعة إلا أن المعدن الأصفر لم يعوض خسائره هذا الأسبوع، حيث فتح الذهب تداولاته هذا الأسبوع على سعر 1824 دولار ثم أخذ طريقًا للتراجع إلى 1784 دولار.