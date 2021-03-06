الداخلية تعيد طفل إلى أسرته فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى إعادة طفل ضل الطريق لأسرته بمنطقة مصر الجديدة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الإلتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين بعثوره على طفل ضل الطريق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناقشة الطفل قرر بأنه حال لهوه رفقة أصدقائه بمنطقة روكسى بالقرب من محل سكنه ضل الطريق ولم يتمكن من العودة.

وعلى الفور تم اصطحاب الطفل إلى محيط منطقة سكنه، حيث أمكن التوصل إلى محل إقامته، والتواصل مع والدته التى أفادت بأنها كانت فى طريقها للقسم للإبلاغ عن فقد طفلها، ووجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلها المفقود، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.