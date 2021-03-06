اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة بكفر الشيخ دون إصابات

السبت، 06 مارس 2021 09:18 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة بكفر الشيخ دون إصابات مطافى - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نشب منذ قليل حريق محدود داخل دوران النصر بمدينة كفر الشيخ بالقرب من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون إصابات.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ يفيد باشتعال النيران بسيارة بميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، ودفعت الحماية المدنية سيارة إطفاء لتتمكن من السيطرة عليها بمساعدة الأهالى، ولم يستقبل مستشفى كفر الشيخ العام، ولا مستشفى العبور للتأمين الصحى أى مصابين فى الحادث.

 


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ميدان النصر

حماية مدنية

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العبور للتأمين الصحي

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