اليوم السابع
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الحكومة: خط العلمين الجديدة سيمد المنطقة الصناعية والتجمعات السكنية بالغاز

السبت، 06 مارس 2021 12:29 م
الحكومة: خط العلمين الجديدة سيمد المنطقة الصناعية والتجمعات السكنية بالغاز خط غاز
كتبت - مروة الغول

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قالت مصادر حكومية إن أعمال تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة الجارى إنشاؤه بطول 120 كم وقطر 32 بوصة ممتداً من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه، يأتى ضمن خطة الحكومة فى التوسع  بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى لمواكبة خطط الدولة الطموح فى التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها ، وتنفيذاً لخطة امداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى ، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التي تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة . 
 
وأوضحت المصادر، أن الخط الجديد الجارى إنشاؤه سيعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة ، ويشمل المشروع  تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجاري تنفيذه بطول 10 كم وبقطر 24 بوصة والذي سيلبى احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع  علاوة على المساهمة فى تأمين شبكة الغاز الطبيعى بالأسكندرية ، كما يشمل انشاء محطتي تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور ، وتقوم شركتا جاسكو المسئولة عن ادارة وتشغيل خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعى وشركة بتروجت بالتعاون في تنفيذ مشروع خطى العلمين و برج العرب.
 
 
وشدد الحكومة، على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتباع كافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية بمواقع العمل للحفاظ على سلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا. 
 
وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ٣٨ تعدية حفر افقى و٥٠ تعدية حفر مكشوف واعمال حفر صخرى باطوال ٤٠ كيلو متر واعمال ردم بكمية ٣٠٠ الف متر مكعب وإزالة تباب بكمية ٢٠ الف متر مكعب وانشاء ١٠ غرف بلوف. 

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