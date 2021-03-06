التحقيق مع عامل وزوجته لاتهامهما بقتل شقيقه بسبب خلافات حول الميراث بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تباشر نيابة أبو حماد العامة، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع عامل وزوجته؛ متهمين بقتل شقيقه، عامل فى بداية العقد الثالث من العمر، بسبب خلافات عائلية سببها الزوجات والميراث.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزى بوصول "أ ش أ" 29 سنة، عامل، مقيم قرية الشباروة، دائرة مركز أبو حماد جثة هامدة، إثر جرح طعنى أدى للوفاة.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين زوجة المجنى عليه وشقيقه 33 سنة، عامل، وزوجته بسبب الخلافات العائلية حول ميراث كل منهما فى تركة والده، انتهت بمقتل أحدهم على يد الثانى وزوجته.

تم ضبط المتهم وزوجته من قبل ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد، وتم اصطحابه لديوان المركز لمناقشته، وإحالته للنيابة العامة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو حماد تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.