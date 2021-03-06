التأمينات تستأنف غدا صرف معاشات مارس

تستأنف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى غدا الأحد صرف معاشات مارس، وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة، ‏‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‏‎وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

‏‎وأكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، على المنافذ التابعة لها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات شهر مارس، حتى تتمكن الشريحة الثانية من صرف المعاشات، لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، حتى 2000 جنيه، وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يسرى باب تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما تنص المادة 46 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل يمول تأمين إصابات العمل من اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية كذلك اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهرى حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.