اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربي يدين الانفجار الذي استهدف مطعما في مقديشو وأسفر عن قتلى وجرحى

السبت، 06 مارس 2021 03:23 م
البرلمان العربي يدين الانفجار الذي استهدف مطعما في مقديشو وأسفر عن قتلى وجرحى رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، عن إدانته واستنكاره للانفجار الضخم، الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو، جراء انفجار سيارة مفخخة مستهدفة مطعماً؛ ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين. 
 
وجدد رئيس البرلمان العربي، بحسب بيان صحفى للبرلمان العربى اليوم السبت، تضامن البرلمان ووقوفه التام مع جمهورية الصومال ومساندة كافة الجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.
 
وشدد رئيس البرلمان العربي على رفضه التام لكافة الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية وتهدد الأمن والاستقرار. 
 
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب جمهورية الصومال ولذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 

البرلمان العربى

عادل بن عبدالرحمن العسومى

مقديشو

الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة